Best League, continuano le emozioni: doppietta di Ragioneria nel futsal. Foto. I risultati e le classifiche

RIETI – Va in archivio anche la quinta giornata della Best League che continua spedita a regalare emozioni. Si conclude un fine settimana in cui il torneo ha visto numerosi ragazzi avvicinarsi al Parco “Il Coriandolo” sempre gremito.

Nel calcio a 5 Ragioneria vince sullo Scientifico e vola in vetta del girone B mentre nel girone A dopo la vittoria dell’Itis sono in tre a dividersi la vetta della classifica. Nel basket lo Scientifico si prende la rivincita su Ragioneria, prima vittoria per il Classico. Quest’ultimo vince per la prima volta anche nel Beach. Nel calcio a 5 Vecchie Glorie Ragioneria vince ancora e si posiziona in vetta in solitaria.

I risultati del 26 maggio

Calcio a 5

Scientifico2-Ragioneria 2-4

Itis-Epn 6-1

Basket 3vs3

Classico-Itis2 55-71

Scientifico-Ragioneria 44-30

Beach Volley

Classico-Alberghiero 2-0

Calcio a 5 Vecchie Glorie

Epn-Ragioneria 4-10

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Scientifico 6

Classico 6*

Itis 6*

Alberghiero 0

Epn 0

Girone B

Itis2 6*

Ragioneria 6*

Scientifico2 3

Euroscuola 3

Istituto formazione Rieti 0

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 6*

Ragioneria 4**

Scientifico 4*

Classico 2*

Itis 2

Itis2 0*

Beach volley

Girone A

Epn2 6*

Scientifico 4*

Ragioneria 2

Classico2 2*

Alberghiero 1*

Girone B

Classico 4*

Epn 2*

Scientifico2 2

Itis 0

Ragioneria2 0*

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 9**

Classico 3*

Scientifico 3*

Epn 0

Istituto formazione Rieti 0*

*Gara in più

Il programma del 27/05

Calcio a 5

Scientifico-Alberghiero ore 18

Euroscuola-Ragioneria ore 19

Basket 3vs3

Scientifico2-Itis ore 18

Beach Volley

Ragioneria2-Classico ore 18

Itis-Epn ore 19

Calcio a 5 vecchie glorie

Epn-Istituto Formazione Rieti ore 20