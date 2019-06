RIETI - La X edizione della Best League, disputatasi dal 24 maggio al 1° giugno, termina nel migliore dei modi. Come da obiettivo, il sano sport tra i giovani ha portato emozioni, divertimento e come in ogni disciplina sportiva ecco i vincitori.



Nel calcio a 5 il Magistrale con Davide Principi premiato come miglior realizzatore travolge Ragioneria, nel beach volley è l’Itis ad alzare la coppa mentre nel basket 3vs3 è lo Scientifico a superare lo Scientifico B in una gara che si è conclusa all’overtime. È stata premiata miglior giocatore del torneo Nicole Monaco (beach volley del Classico) poiché rispecchia i valori fondamentali del torneo.

In serata il Parco del Coriandolo ha ospitato molti giovani (abbondantemente superata quota mille in fatto di presenze) per una giornata di festa e musica. Appuntaento al prossimo anno per l’ennesima Best League, se si può ancora migliore e ricca di nuove sorprese.

RISULTATI FINALI

Calcio a 5

Terzo e quarto posto

Itis-Scientifico 5-3

Primo e secondo posto

Magistrale-Ragioneria 5-1

Beach Volley

Terzo e quarto posto

Scientifico B-Magistrale 3-1

Primo e secondo posto

Itis-Classico 3-2

Basket 3vs3

Terzo e quarto posto

Magistrale-Ragioneria 60-59

Primo e secondo posto

Scientifico-Scientifico B 75-65

