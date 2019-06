RIETI - La X edizione della Best League ha le sue finaliste. Nel calcio a 5, Ragioneria e Magistrali sono le due finaliste. Nel beach volley, Classico e Itis sono pronte a lottare per il primo posto mentre nel basket 3vs3 è un derby tutto Scientifico. In serata il parco del Coriandolo ospiterà le finali, il tutto accompagnato da musica e tanto divertimento.



RISULTATI SEMIFINALI

Calcio a 5

Scientifico-Ragioneria 5-7

Magistrale-Itis 8-4

Beach Volley

Classico-Scientifico B 2-1

Itis-Magistrale 2-0

Basket 3vs3

Scientifico B-Ragioneria 50-48

Scientifico-Magistrale 70-60

FINALI

Calcio a 5

Ore 19.30 finale terzo posto Scientifico-Itis

Scientifico: 5 Luca Fabiani, 70 Giovanni Carnassale, 00 Lorenzo Riccioni, 9 Manuel Di Filippo, 7 Vittorio Capretto, 77 Giulio Mitolo, 6 Alberto Saulli, 2 Aureliano Costa, 10 Leonardo Mazzetti, 12 Lorenzo Aquilini.

Itis: 6 Nasyson Luzzi, 16 Andrea Biafora, 8 Giovanni Saccenti, 10 Francesco Picchi, 51 Lorenzo Conti, 4 Marco Marcelli, 7 Lorenzo Mostarda, 2 Manuel Spagoni, 19 Davide Cherubini.

Ore 20.30 finale primo posto Ragioneria-Magistrale

Ragioneria: 14 Manuel Parente, 9 Francesco Sulpizi, 8 Simone Pitoni, 10 Matteo De Santis, 11 Francesco Bucci, 6 Maurizio Tomassetti, 4 Mirko Tomassetti, 7 Valerio Astemio, 18 Leonardo Grossi, 22 Leonardo Nobili.

Magistrale: 02 Alessandro Casasei, 19 Leonardo Rosatelli, 99 Francesco Petrolini, 10 Davide Principi, 4 Petrit Nasufi, 10 Matteo Piras, 00 Andrea Blasetti, 78 Andrea Iacoangeli, 7 Ludovico Liberali.

Beach Volley

Ore 18.30 finale terzo posto Scientifico-Magistrale

Scientifico B: 0 Gabriele Luchetti, 10 Leonardo Domenici, 7 Aurora Nobili, 1 Giorgia Di Carlo, 5 Linda Fabiani.

Magistrale: 0 Ludovico Marchetti, 8 Rachele Gentile, 14 Naomi Tiberti, 10 Rachele Chiani, 6 Giorgia Aragno

Ore 19.30 finale primo posto Classico-Itis

Classico: 11 Nicole Monaco, 5 Gabriele Pace, 6 Ludovica Cavalli, 16 Virginia Clementini.

Itis: 13 Federica D’Orazi, 9 Francesca Festuccia, 8 Simone De Luca, 6 Diego Colasanti.

Basket 3vs3

Ore 20.30 finale terzo e quarto posto Ragioneria-Magistrale

Ragioneria: Emanuele Barsotti, Alessandro Bizzoni, Marco Terracciano, Bryan Luzzi, John Godwin.

Magistrale: Andrea Finco, Leonardo Ciani, Lorenzo Fornara, Valentino Battisti, Ludovico Marchetti.

Ore 21.30 finale primo e secondo posto Scientifico-Scientifico B

Scientifico: Edoardo Marchetti, Angelo Gianfelice, Riccardo Matteucci, Matteo Faraglia.

Scientifico B: Alessandro Grillo, Gabriele Luchetti, Giacomo Cornacchiola, Demis Vomero, Filippo Santarelli.

