RIETI - Termina sotto la pioggia la seconda giornata della Best League. Nel calcio a 5 lo Scientifico dimostra ancora il suo valore, bene la prima di Ragioneria, vince di un soffio l’Agraria. Nel volley è dominio Scientifico ma ottima la prova del Classico. Rinviate per pioggia l’ultima gara del volley e tutte le gare del basket. Per la giornata odierna, domenica 26 maggio,gli organizzatori del torneo comunicano che in caso di tempo instabile vi saranno continui aggiornamenti sulle pagine social del torneo.



RISULTATI, II GIORNATA

CALCIO A 5

Geometri-Agraria 4-5

Scientifico-Artistico 6-4

Classico-Ragioneria 0-4

BEACH VOLLEY

Artistico-Scientifico 0-2

Classico-Magistrale 2-0

Scientifico B- Magistrale B *Rinviata

BASKET 3VS3

Scientifico B-Pedagogico *Rinviata

Itis-Classico *Rinviata

PROGRAMMA GARE III GIORNATA

CALCIO A 5

Ore 17.00 Geometri-Ragioneria

Ore 18.00 Euroscuola- Artistico

Ore 19.00 Magistrale-Classico

BEACH VOLLEY

Ore 18.00 Ragioneria-Magistrale B

Ore 19.00 Alberghiero-Artistico

BASKET 3VS3

Ore 18.00 Classico-Magistrale

Ore 19.00 Itis-Scientifico B

