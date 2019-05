RIETI - Si è alzato il sipario sulla Best League. Oggi pomeriggio, 13 maggio, nell'aula consiliare del Comune di Rieti, è stata presentata la X edizione del torneo studentesco con l'ospite d'eccezione Federico Dionisi: il 32enne attaccante reatino del Frosinone, ieri tornato al gol dopo un lungo infortunio che ne ha condizionato buona parte della stagione. Presente anche Roberto Donati, consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti.



Pietro Scacciafratte, uno degli organizzatori del torneo, ha introdotto il torneo: «La Best League nasce dieci anni fa dalla voglia di creare un evento sportivo che coinvolgesse tutti i giovani di Rieti e provincia, dalla voglia di regalare ai ragazzi di età compresa tra i 15 e 20 anni circa, giorni di sport, di gioco e di sano agonismo. Abbiamo scelto lo sport perché è un veicolo di valori che ha una forte competente educativa ed è un forte strumento di aggregazione. Colgo l’occasione per salutare Sergio Battisti che come ogni anno ci ospita nella cornice del Parco del Coriandolo».

«È un piacere per me essere oggi presente a questa presentazione di un torneo così importante a livello sociale - commenta Federico Dionisi - Ho istituito la scuola calcio del Cantalice proprio per lasciare un’impronta ai giovani che sono il futuro. Questo torneo deve essere un momento di gioia e di star bene, senza pensare alla vittoria o alla sconfitta perché prima della vittoria viene lo stare insieme tra di voi nel migliori dei modi. Questo è lo spot anche nella mia scuola calcio. Vedere il sorriso dei bambini, per me quello è già una vittoria».

Poi la parola all’Assessore con delega allo sport Roberto Donati: «Il filo conduttore che lega me a Federico è lo sport e questa città, questa è casa nostra. Per me lo sport è un valore dalla grandissima utenza attraverso il quale possiamo unire turismo, attività commerciale, sviluppo dell’impiantistica sportiva e grazie al quale portare molte persone in città, come abbiamo visto ieri nella gara tra Lanusei e Avellino con circa 5000 presenze. L’obiettivo è riempire le nostre piazze, ristoranti e alberghi, in modo da far prendere una boccata di ossigeno ai commercianti. Lo sport è un veicolo straordinario, anche Rieti Sport Festival sarà un grande evento e che si farà nel nostro centro storico per dare un’ulteriore scossa alla città. Questa è casa nostra e dobbiamo prendercene cura noi».

Infine le firme sul regolamento del torneo da parte di Federico Dionisi, Roberto Donati e dei capitani di tutte le squadre partecipanti al torneo. Novità di questa decima edizione le maglie assegnate per ogni disciplina.

Il torneo studentesco sarà suddiviso come ogni anno in tre differenti competizioni tra cui calcio a 5, basket 3vs3 e beach volley, inizieranno venerdì 24 maggio per finire domenica 2 giugno. Come da tradizione, tutto si svolgerà al Parco “Il Coriandolo” di viale Fassini.

Ultimo aggiornamento: 18:04

