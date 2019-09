Ultimo aggiornamento: 13:04

RIETI - «Forse sono incosciente, ma sto vivendo le varie tappe di questa esperienza juventina in maniera normale: mi sembra tutto come sempre».Stasera al Wanda Metropolitano di Madrid (ore 21) la Juventus farà il suo esordio stagionale in Champions League sfidando l'Atletico del Cholo Simeone. E per l'ex tecnico del Rieti - che oggi farebbe comodo alla truppa amarantoceleste - Loris Beoni, sarà l'ennesimo esordio di una "favola" calcistica che un giorno potrà raccontare ai suoi nipotini.Ma con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto, parla della sfida di questa sera, mercoledì 18 settembre, come se stesse ricordando una delle tante gare vissute nel corso della sua carriera in campi di periferia.«Lo stacchetto della Champions? Non l'ho ripassato - dice scherzando Beoni - perché onestamente non ci pensavo, ma sarà emozionante ascoltarlo».Col ritorno di Sarri in panchina, probabilmente Beoni seguirà la sfida di Madrid dalla tribuna, ma c'è da scommettere che l'atmosfera che vivrà stasera di persona, avrà lo stesso sapore.