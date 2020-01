© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aspettando sviluppi positivi sul fronte Obodo (la trattativa è attualmente in corso ed è a buon punto) e in attesa di conoscere l'esito della sentenza del Tribunale Federale, il Rieti si concentra sulla sfida di domani contro l'Az Picerno allo "Scopigno" (ore 14,30) e lascia a Roberto Beni il compito di presentare il primo impegno del 2020.«Ripartiamo con la consapevolezza di dover dare tutto per centrare la salvezza - ammette il tecnico marchigiano in conferenza stampa - ma i segnali che arrivano dal gruppo sono positivi. Certo, domani dovremo fare i conti con una serie di defezioni (Zanchi squalificato e Zampa infortunato, ndr) ed un mercato che non ha ancora prodotto quello che speravamo, ma chi andrà in campo non si risparmierà».Già oggi, venerdì 10 gennaio, potrebbe arrivare il - 4 in classifica, ma Beni non se ne preoccupa. «Non è una novità - dice - lo sapevamo già e vorrà dire che avremo un motivo in più per disputare un girone di ritorno a tutta. Peraltro è cambiata la società e c'è la voglia di cambiare rotta tutti insieme, i ragazzi sono motivati, alla ripresa dopo la sosta li ho ritrovati addirittura in forma e questo è un segnale».Tatticamente Beni dovrà scegliere tra il 4-3-1-2 o il 3-4-1-2, ma al di là del modulo, spiega che «contro il Picerno quello che conterà maggiormente è non risparmiarsi e provare ad iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi riprendendoci quello che meritavamo già a Rende pirma della sosta».L'ultima su Obodo: «Giocatore importante che se sta bene fisicamente ci farà fare il salto di qualità: vale anche per Serena».