Benedetto Mancini, altro flop: dopo il Rieti, manca l'acquisto del Catania

RIETI - Benedetto Mancini, dopo aver mancato l'acquisto del Fc Rieti, non è stato in grado di accaparrarsi all'asta il Catania Calcio. Il Tribunale della città siciliana ha diramato una nota nella quale ha spiegato che «la gara si è conclusa senza che nessun soggetto sia stato in grado di aggiudicarsi il bene».

Ma cosa sarebbe servito per acquistare il Catania? La costituzione di una società che avesse un capitale sociale interamente versato «non inferiore al prezzo base d'asta» vale a dire 500mila euro. E Mancini? Da quanto si apprende, lui continua a ripetere di aver presentato la domanda per l'offerta, il Tribunale di Catania invece ribatte specificando che «non è stata presentata neanche la cauzione».