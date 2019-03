COSI’ IN CAMPO

RIETI - Da tanti anni al PalaSojourner non si disputava una gara così importante come quella di domani tra Zeus Energy Npc e Virtus Roma. Ovviamente negli ultimi sei campionati della squadra guidata dal presidente Giuseppe Cattani non sono mancate partite storiche, come gara 4 di finale dei playoff in casa dell’Eurobasket Roma che qualificò la Npc alle final four per la promozione in A2 di Forlì del 2015, e il successivo match vinto su Agropoli che ne sancì il salto di categoria. Dopo quell’anno ci sono state altre gare importanti per l’avvenire della squadra, ma mai la Npc era arrivata così in alto come oggi, tanto da poter influire non solo sul destino degli avversari oltre che sul proprio.Premesso infatti che, qualunque sarà il risultato finale di domani, l’attuale campionato della Zeus merita già un 10 e lode, oltre a ricordare che una vittoria di Rieti complicherebbe la vita dei romani in chiave promozione diretta, un eventuale successo rilancerebbe soprattutto la Npc, bersagliatissima dagli infortuni e in netto credito con la sfortuna, verso il medesimo obiettivo, oltre a farle compiere un passo importante per ottenere un piazzamento di riguardo in chiave playoff. Invece, in caso di sconfitta sarà poi necessario concentrarsi duramente nelle restanti gare per non essere risucchiati dalle inseguitrici. Insomma, se non si tratta proprio di una partita senza domani, di quelle da dentro o fuori, ci siamo comunque vicinissimi.Ovviamente le difficoltà sono enormi per Rieti, appena alla terza partita col nuovo assetto dopo l’innesto di Jackson e Vildera, ma che si batterà fino all’ultimo secondo come durante tutto il campionato o nelle ultime due partite, decise solo da piccoli particolari, purtroppo sempre a sfavore della Npc che per questo motivo dovrà dimostrarsi ancora più solida e determinata. A darle una grande spinta ci sarà un PalaSojourner da grandi occasioni che tutta l’Italia cestistica potrà ammirare in diretta in un vero e proprio match clou. Meglio non aggiungere altro.L’assistant coach Andrea Ruggieri spiega che «La Virtus Roma è una squadra costruita per tornare nel massimo campionato italiano e finora ha mostrato tutto il suo potenziale. Ha un asse play/pivot a stelle e strisce di livello superiore. Sims è il miglior realizzatore della squadra, un centro fisico con mani molto educate. Moore è dotato di un gran tiro e produce cambi di ritmo impressionanti. Il pacchetto italiani è di tutto rispetto tra Sandri, Santiangeli e Landi e nel mercato hanno aggiunto l’esperienza di Prandin. Ci sono tiratori da tre punti come Saccaggi e Chessa. Dalla panchina escono Baldasso e Alibegovic a dare tecnica e fisicità. Non vediamo l’ora di giocare una partita come questa, credo che ogni addetto ai lavori sogni di giocare delle gare del genere e ci aspettiamo un PalaSojourner caldissimo».Il nuovo Playmaker Antino Jackson è «contento di poter affrontare una squadra come la Virtus in un derby sentito come quello di domenica. Ci siamo preparati al meglio per poter affrontare un avversario temibile e di alto livello. Difficile concentrarsi solo su alcuni giocatori, considerando il livello di tutti, ma ci siamo focalizzati soprattutto sulla difesa. Spero di assaporare nuovamente un grande tifo, come ormai tutti i reatini ci hanno abituato».Piero Bucchi, tecnico della Virtus considera Rieti «davvero una buona squadra che ha a disposizione anche alcuni giocatori di grande esperienza. Ritengo inoltre che sarà bello e motivante giocare in un campo caldo: chi fa sport lo considera sempre tra i momenti più emozionanti. La cosa fondamentale sarà giocare di squadra sia in attacco che in difesa, mantenendo la lucidità».Daniele Sandri ricorda che «all’andata Rieti ha profuso tanta solidità e cattiveria agonistica. Abbiamo imparato tanto da quella partita: per vincere gare importanti bisogna avere un certo tipo di mentalità. Questa volta, quindi, cercheremo di approcciare bene subito la partita e lotteremo punto su punto, sperando di portare a casa il risultato. Mi aspetto un match sicuramente intenso e molto fisico».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 7 Alibegovic, 10 Chessa, 11 Moore, 12 Sandri, 13 Baldasso, 14 Saccaggi, 15 Landi, 17 Prandin, 21 Sims, 33 Santiangeli. All Bucchi.: Moretti (Pg), Cappello (Ag), Dionisi (An).Eurobasket Roma-CassinoLatina-BergamoTortona-AgrigentoScafati-OrlandinaSiena-BiellaTrapani-TreviglioCasale Monferrato-LegnanoVirtus Roma 34Orlandina 32Rieti e Bergamo 30Latina, Agrigento e Treviglio 28Scafati 26Biella, Casale Monferrato e Trapani 24Eurobasket Roma 22Tortona 18Siena 17Legnano 12Cassino 4