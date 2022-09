La Kienergia cerca conferme con la Luiss prima della Supercoppa. Timperi ko

RIETI - La Kienergia Npc torna in campo al PalaSojourner (ore 18,30): c’è l’ultimo test prima dell’avvio della Supercoppa, sabato a Pistoia. Stasera scrimmage con la Luiss Roma, team di serie B, coach Ceccarelli vuole valutare il grado di preparazione verso il primo impegno in Supercoppa. Il tecnico sperava di avere a disposizione l’intero roster, ma anche oggi dovrà fare a meno di una pedina fondamentale della squadra: non ci sarà Marco Timperi, bloccato da una “scavigliata” rimediata nel corso dell’allenamento di lunedì, ma non è nulla di grave. Per il resto continua al meglio l’inserimento di Tortù, che si sta allenando con il resto della squadra, Ceccarelli alzerà il minutaggio di Tucker e Geist.