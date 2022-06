La Foresta mette altri due trofei in bacheca: U18 e U16 campioni regionali del basket 3x3. Foto

RIETI - Il Basket Club La Foresta mette altri due trofei nella sua infinita bacheca. Doppietta storica nella giornata di domenica al playground del Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma, dove i ragazzi di Gioacchino Fusacchia si sono laureati campioni regionali nell’Under 16 e nell’Under 18 (allestita insieme al Basket Contigliano) nel 3X3 Basketball Tournament.

Nell’Under 16 nella fase finale composta con al via 20 formazioni, il quartetto Reginaldi, Battisti, Crescenzi e Pazienza ha avuto la meglio contro San Paolo Ostiense. Nel tabellone dell’Under 18 ben 16 invece le squadre in lotta per il titolo regionale. Trionfano Kader, Miaffo, Koulum e Pinna, che vincono in finale contro l’Eurobasket.

Per le due compagini reatine si aprono così le porte della finalissima nazionale che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 31 agosto al 3 settembre.