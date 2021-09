Stanic ko per un mese, il Real Sebastiani corre ai ripari: in regia torna Traini

Martedì 7 Settembre 2021, 15:01

RIETI - Perso Nicolas Stanic per i primi impegni ufficiali, ne avrà per 30 giorni e a rischio c'è anche il debutto casalingo con Rimini, il Real Sebastiani riaccoglie Andrea Traini, 32 presenze nello scorso campionato. Già legato al sodalizio del patron Roberto Pietropaoli con un biennale siglato lo scorso ottobre, il playmaker marchigiano in estate non rientrava più nei piani del club, svolgendo così la prima parte di preparazione con l'Olimpia Milano da aggregato. Ora l'opportunità di ritagliarsi spazio nel nuovo Real di Finelli, che già da oggi avrà a disposizione il rientrante numero 26.

Il comunicato del club

«Real Sebastiani Rieti srl comunica che, alla luce dell’infortunio di Nicolas Stanic, tenendo conto dei tempi di recupero e della necessità di sopperire ai primi impegni ufficiali, ha deciso di richiamare nel gruppo della prima squadra l’atleta Andrea Traini, legato al club da un contratto in scadenza 30 giugno 2022».