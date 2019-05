Benfapp Capo D'Orlando-Bergamo Basket 90-73

De' Longhi Treviso-Remer Basket Treviglio 75-56

RIETI - Al via nel weekend le semifinali, Capo D'Orlando e Treviso conferano il loro andamento interno, battendo senza grossi problemi rispettivamente Bergamo e Treviglio. Stasera si torna in campo in Sicilia, domani la sfida del PalaVerde.L'Orlandina parte subito forte portandosi subito sull'1-0 nella serie. L'attacco della formazione di Sodini è un ingranaggio perfetto, Trinche, a referto con 35 punti, e Parks segnano a ripetizione. Bergamo costretta a rincorrere. Il grande cuore messo in campo da Roderick e compagni riporta gli ospiti al meno 7, ma la Benfapp riprende subito le distanze, mettendo in cassaforte il successo.Una prestazione maiuscola a livello di squadra per Treviso, che mette subito le mani avanti sul match, con la Remer che va fuori partita troppo presto. Dalla panchina Chillo (22 punti e 7 rimbalzi) si carica la squadra sulle spalle, segnando con continuità siglando anche canestri importanti. Bene anche Alviti nelle file della De' Longhi. Treviglio paga le fatiche della serie con Verona (i soli Borra e D'almeida in doppia cifra), mentre i veneti più lucidi, si portano a casa la prima sfida, in attesa di gara 2, in programma domani sempre al PalaVerde.