LE ASPETTATIVE

IL ROSTER

RIETI - Con la maggior parte delle squadre giovanili, che devono ancora conoscere calendari e avversari, ai nastri di partenza della nuova stagione, c'è l'under 18 femminile di Paolo Matteucci: debutto domaenica 28 ottobre alle 11.30 al PalaNpc di via Carlo Cesi. La squadra dopo aver vinto il titolo regionale nello scorso campionato, è stata in gran parte confermata, presentandosi così tra le serie candidate al titolo, potendo contare su l'esperto Paolo Matteucci, una vita in panchina, e negli ultimi anni spalla di Nunzi, in serie A2.Rispetto alla scorsa stagione, è tornata dopo 5 anni a Terni, Elena Paolucci, mentre ha lasciato il gruppo Sofia Giovannelli, per motivi personali, e dall'Aquila, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Roberto Nardecchia, sono arrivate per rafforzare il roster, Eleonora Marcotullio e Barbara Colafarina, che già nella seconda fase dello scorso campionato, avevano indossato la casacca amarantoceleste. Le ragazze, campionesse in carica, debutteranno domenica, e c'è grande attesa per questa prima di campionato, in un torneo che si prospetta difficile e lungo, con 16 squadre al via.«L'obiettivo è la conquista della seconda fase, dove accederanno le prime quattro di ognuno dei due gironi, - dichiara coach Matteucci - le ragazze, nonostante qualche infortunio di troppo (Colafarina sarà assente), si sono allenate con grande impegno e altrettanta intensità. Speriamo di affrontare la prima partita con la giusta determinazione, per conquistare i primi due punti in palio contro Santa Marinella».Chiara Di Credico, Alessia Graziani, Nora Barbacci, Ginevra Fagiani, Federica Marroni, Eleonora Vergij, Federica Fiorentini, Eleonora Marcotullio e Barbara Colafarina.