Rieti, Npc e Real Sebastiani nel girone C della serie B: tra le avversarie Sutor Montegranaro e Roseto. Ecco la composizione

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:48

RIETI - Ufficiali i gironi della prossima serie B di basket, campionato che vedrà al via Npc e Real Sebastiani, pronte a incrociarsi in uno storico derby cittadino. Reatine finite a sorpresa nel più delicato e intrigante girone C, dove ritroveranno anche la Sutor Montegranaro e soprattutto le agguerrite Rimini e Roseto, sconfitta nella finalissima per il salto in A2 lo scorso giugno.

Evitate così le lunghe e difficili trasferte sul piano logistico al sud, per Real e Npc c’è un raggruppamento di livello e ricco di insidie con tante formazioni già attive sul mercato e a caccia dell’obiettivo promozione. Derby laziale con la Luiss Roma per le due reatine, poi 3 abruzzesi (Giulianova, Roseto e Teramo), 5 formazioni dell’Emilia - Romagna (Imola, Ozzano, Forlì, Faenza e Rimini) e altri 5 team marchigiani (Ancona, Jesi, Senigallia, Civitanova e Montegranaro).