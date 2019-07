© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si raffredda la pista Hairston per Biella, sempre vigile su Dieng e Easley, che resta il favorito per indossare la maglia rossoblù per la prossima stagione. Napoli lavora sulla panchina: dopo la firma del pivot Spera, sono vicine le conferme di Dincic e Guarino. Sugli scudi anche Scafati, che attende una risposta da Charles Thomas: ala forte, è un'atleta importante, micidiale dalla lunga distanza. In Italia, una parentesi anche a Cantù, mentre lo scorso anno è stato decisivo per la salvezza di Legnano.La Benfapp Capo D'Orlando dopo aver presentato il primo volto nuovo, Querci, resta la favorita per l'acquisto di Antonio Iannuzzi. Intanto Tommaso Guariglia lascia Agrigento, giocherà a Brescia nella massima serie. Intanto a Verona il gm Giuliani, incassa la firma di Jermaine Love, altro acquisto di primissima fascia per un corsa alla serie A, che vede la formazione scaligera favorita, con Forlì e Udine subito dietro pronte a darsi battaglia. Infatti nel roster dei veneti, oltre alle riconferme di Udom, Candussi e Severini compaiono nomi importanti, come quelli di Rosselli e Hasbrouck, arrivati dalla Fortitudo e Tomassini, giunto da Treviso.