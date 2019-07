Ultimo aggiornamento: 10:08

RIETI - Biella sta sondando il mercato degli stranieri, oltre al nome di Easley, piace anche Malik Hairston, già in Italia con le maglie di Siena e Milano. Ufficializzato l’ingaggio del centro Barbante in arrivo da Treviso.Latina completa il quintetto, per il roster mancano solo due pedine, con l'acquisto di Andrea Ancellotti, centro di 212 cm, capitano la scorsa stagione a Pesaro, in passato è stato protagonista a Treviso. Tra i nuovi arrivi c'è Lorenzo Querci che si lega all'Orlandina, arriva da Pistoia dove ha debuttato nella massima serie, mentre fa ritorno all'Eurobasket Cicchetti, ala grande di 200 cm classe 1998, rinforzerà il reparto lunghi della formazione capitolina.Scarpette al chiodo per Patricio Prato, che ieri con un bellissimo video dove ha ripercorso la sua lunga carriera ha ufficializzato l'addio al basket giocato. Prato dal 2014 a Imola in serie A2, in Italia è stato protagonista oltre che in amarantoceleste a Bologna, sia sponda Fortitudo che Virtus, Avellino, Cantù, nel mezzo anche un ritorno in argentina, dove ha avuto l'onore di indossare la maglia della nazionale. Nel video immancabile un riferimento all'esperienza reatina, l'argentino ha giocato a Rieti dal 2006 al 2009, entrando definitivamente nella storia di questi colori il 22 Aprile 2007, quando fu tra i principali artefici del ritorno in massima serie della Nsb.