RIETI - Prepara l'assalto alla serie D, il Basket Contigliano, che dopo aver festeggiato l'accesso alle Final Four, lunedì scorso sul campo di Soriano, ha conosciuto il programma della manifestazione. Si giocherà al Palasport di Città di Castello, invece che nell'impianto di Ponte San Giovanni, scelto inizialmente dalla Fip Umbria.I reatini scenderanno in campo domani pomeriggio, palla a due fissata alle 17:30, contro la Virtus Bastia, mentre l'altra semifinale, tra Città di Castello e Leoni Altotevere è in programma domani mattina. Nella giornata di domenica, scatterà la finalissima alle 19.30, che sarà anticipata dalla finale per il terzo e quarto posto, fissata alle 17.30.Turani e compagni hanno preparato al meglio la sfida, con una seduta d'allenamento anche al PalaSojourner per i ragazzi di coach Brunelli, che alla vigilia della sfida, che può valere una stagione, afferma: «Sarà una grande partita, ci siamo allenati per farci trovare pronti. Al momento i ragazzi saranno tutti a disposizione, andiamo a Città di Castello consapevoli dei nostri mezzi e sicuri che potremmo fare bene, ma ci resta da lottare, non sarà facile, giocheremo tutte le partite con il coltello fra i denti, per onorare al meglio il nostro campionato e per far sì che il nostro sogno diventi realtà».Fondamentale sarà sicuramente l'apporto del pubblico contiglianese, che ha gremito la tribuna del PalaGrezza per tutta la stagione ed è pronta seguire la formazione anche in Umbria per questo delicato appuntamento, insieme ovviamente a tutta la dirigenza, guidata dal presidente D'Angeli e il vice Simonetti.Ecco i convocati a disposizione del tecnico Brunelli: Gomez, Turani, Livera, Cappellanti, Di Filippo, D'Angeli, Giovannelli, Seri, Tosti, Pontillo, Palmeggiani, Santoprete.