RIETI - Contigliano cade in semifinale, contro Virtus Bastia termina 87-65, che vola in finale. Domani si torna in campo per il terzo e quarto posto, contro la perdente della sfida tra Città di Castello e Leoni Altotevere.Gli amarantocelesti pagano una brutta partenza, fatale per il risultato finale, in cui i reatini concedono troppo agli umbri, bravi a creare subito un vantaggio importante. A metà gara, c'è la reazione dei reatini, che non riescono però a ribaltare la sfida, complice anche il nervosismo, come ammette coach Brunelli: «Una partita difficile, siamo entrati nervosi in campo, abbiamo preso un parziale incredibile di 19-2. A metà partita siamo rientrati fino al meno 5, poi c'è stato fischiato uno sfondamento con canestro, che probabilmente ci avrebbe rimesso in partita. Ci siamo innervositi, le convizioni non erano più quelle di inizio partita, anche se giocavamo più coesi, non riuscivamo mai a spostare l'inerzia. Abbiamo pagato l'inesperienza, sia di gruppo, che di scelte, non ci sono responsabilà, abbiamo dato il massimo. Ce la giocheremo domani, anche perchè nella graduatoria finale non è escluso che ci siano ripescaggi».Già da domani sarà chiamata al riscatto Contigliano, l'obiettivo è chiudere terzi, per poi sperare nel ripescaggio.