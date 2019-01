BABADOOK&FRIENDS

RIETI - Prima giornata di ritorno in Promozione Umbra, trasferte amare per le reatine, che rimediano entrambe due sconfitte di misura. Cadono al supplementare i Babadook, sconfitti a Soriano 80-78, mentre Contigliano rinvia nuovamente il primo successo in trasferta, perdendo a Marsciano, 67-65.Seconda trasferta consecutiva per i gialloneri, che a Soriano del Cimino giocano una bellissima partita, lasciando i due punti soltanto nel supplementare, 80-78 il finale. I reatini dopo una grande partenza, rimangono in testa nel punteggio per 39 minuti, con i padroni di casa che trovano la parità soltanto nelle ultime battute del quarto periodo. Al supplementare gli avversari riescono a ribaltare il match, dopo che gli ospiti a due minuti dal termine erano avanti di 6 lunghezze. Sconfitta che lascia un pò di rammarico in casa Babadook, come dichiara coach Marchione: « Partita bellissima giocata da entrambi le formazioni, noi siamo stati avanti per 39 minuti, anche sopra di dieci punti. Gli avversari restavano sempre attaccati alla partita con canestri da tre punti. Noi in certi momenti volevamo chiudere la partita con conclusioni personali e non siamo stati in grado di gestire il vantaggio. Mi dispiace che non siamo riusciti a gestire una partita vinta».Nel prossimo turno la formazione giallonera tornerà al PalaItis, a far visita arriva la capolista Bastia.Continua il "mal di trasferta" per il Basket Contigliano, che non riesce a sbloccarsi lontano dal fortino del PalaGrezza, a Marsciano termina 67-65. Nonostante le pesanti assenze, tra cui quella di capitan Turani, di Gomez e Giovannelli, la formazione contiglianese è scesa in campo con grande intensità e determinazione, giocando una bella partita e lasciando i due punti soltanto nel finale. Sulla gara coach Brunelli afferma: «Nonostante le defezioni abbiamo giocato una buona partita. Siamo stati sempre avanti, nel primo tempo con un'ottima intensità e buone giocate. Nel finale ci siamo un pò innervositi, abbiamo sbagliato un numero elevato di tiri liberi, tirando con il 60%, soprattutto nel finale. Siamo soddisfatti, dobbiamo fare esperienza, non è facile vincere fuori casa». Nonostante la sconfitta la formazione amarantoceleste resta in scia delle migliori, infatti in vetta soltanto il Bastia ha dato il via alla fuga. Prossimo impegno interno, a Contigliano arriva il Pontevecchio.Basket Leoni Altotevere - Virtus Bastia 63 - 72Pontevecchio Basket - Pallacanestro Perugia 44 - 46Orvieto Basket - Città di Castello Basket 51 - 60Ternana Basket - Basket Club Fratta Umbertide 62 - 53 dtsVirtus Bastia 20Città di Castello Basket 18Soriano Virus 16Basket Leoni Altotevere 16Basket Contigliano 14Ternana Basket 12Pontevecchio Basket 12Basket Club Fratta Umbertide 12Nestor Basket Marsciano 12Babadook & Friends Cittaducale 5Pallacanestro Perugia 4Orvieto Basket 2