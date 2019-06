Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dionisi, un futuro tutto da (ri)scrivere. L'attaccante del Frosinone, nonostante i due anni di contratto che ancora lo legano al club gialloblù, potrebbe diventare il pezzo pregiato del mercato nel più classico dei “walzer delle punte” che ogni estate caratterizza gli scambi e le trattative nelle segrete stanza dell'Ata Hotel di Milano. Reduce da una stagione caratterizzata dal grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo ha costretto di fatto a saltare l'intero campionato di serie A giocando appena qualche scampolo di gare nel finale a retrocessione ormai maturata, Dionisi ha una gran voglia di tornare protagonista e ritrovare quel feeling col gol che di fatto lo ha riassaporato contro l'Udinese nell'1-3 dello “Stirpe” dello scorso 12 maggio, unico acuto nelle 9 presenze stagionali.Ma intorno a Dionisi potrebbe aprirsi una vera e propria asta di mercato: piace al Benevento che sta per affidare la panchina a Pippo Inzaghi (manca solo l'annuncio ufficiale) sognando un ritorno in A dopo due anni, ma piace anche a due club di serie C che punterebbero forte su FD18 per fissare come obiettivo la serie B, vale a dire Bari e Monza, che Dionisi non disdegnerebbe affatto viste le ambizioni sia dei “Galletti” che dei biancorossi del duo Berlusconi-Galliani.Ma è chiaro che il vincolo contrattuale che lo tiene ancora legato al Frosinone fino al 30 giugno del 2021 rappresenta lo snodo cruciale che porterà sia il giocatore, che eventuali club interessati, a dover fare i conti col patron Maurizio Stirpe, che su Dionisi sembra ancora volerci puntare forte, ma che prima di decidere dovrà sciogliere il nodo allenatore: Nesta in pole.