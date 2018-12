© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Far vivere ai bambini il Natale come reale momento di amore, pace e solidarietà. È l’intenzione dei promotori dell’incontro avvenuto nella Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina tra gli ospiti della struttura e i bambini del catechismo, accompagnati anche dal parroco don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme.Tra scambi di dolci e canzoni, bambini e anziani hanno gustato l’esperienza di stare insieme per condividere un momento di gioia e serenità. Un appuntamento che si ripete ormai da diversi anni e che consente a tutti di vivere qualche ora lieta, in un momento di grande umanità, fatto di sorrisi e canti di Natale.«Siamo stati contenti di tornare ad accogliere i bambini nella nostra struttura – spiega Vincenzo Latini, amministratore della Rsa – Loro sono il nostro futuro ed è bello che imparino fin da piccoli l’importanza del rispetto e l’altruismo, valori che aiutano a contrastare l’indifferenza. A loro volta gli anziani hanno tratto beneficio da questa esperienza e sono stati stimolati dalla vivacità dei più piccoli». Un pomeriggio educativo, in un’atmosfera gioiosa, dal quale tutti sono usciti arricchiti.