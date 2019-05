Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riccardo Balzerani contro Jannik Sinner. Ai quarti di finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia di Roma, al reatino non riesce il colpo grosso contro il 17enne altoatesino di San Candido Jannik Sinner, alla sua prima volta sulla terra rossa romana, numero 262 del ranking Atp, reduce dalla finale dell’Atp Challenger di Ostrava (persa contro Kamil Majchrzak), testa di serie numero 2 delle pre-qualificazioni e astro nascente del tennis italiano che, con due set chiusi 6-2 6-0, ha strappato di mano a Balzerani la wild card per l'accesso al main draw del Foro Italico.Un risultato che rende però poca giustizia ai combattuti games condotti da Balzerani contro Sinner, vincitore nel primo match di ieri contro Luca Tomasetto (sconfitto in due set con il punteggio di 7-6 (4) 6-4). Contro Balzerani, Sinner ha sfoderato talento, potenzialità e solidità dei colpi macchiati però da qualche sbavatura nel servizio, in un confronto fisicamente quasi alla pari nonostante i quattro anni di differenza fra i due (Balzerani compirà 21 anni ad ottobre), mentre nel primo set Balzerani ha strappato il servizio a Sinner, portandosi a 3-2. Poi, però, nonostante la tenacia del reatino, l'esplosività di Sinner ha avuto la meglio sul match. Ma Balzerani potrebbe avere delle chances per conquistare la seconda wild card per accere comunque alle qualificazioni.Balzerani, attualmente 495esimo in classifica Atp, è tornato a Roma per tentare nuovamente l’accesso alle qualificazioni degli Internazionali, dopo aver eliminato in tre set Liam Caruana (6-7(2) 6-3 1-1 rit.). Per il reatino la prima grande vittoria internazionale è arrivata alla fine del luglio scorso nella quinta edizione del torneo “Città di Pontedera”, vincendo il primo titolo internazionale della sua carriera proprio nel Future di grado più alto, con un montepremi finale da 25mila dollari agguantato dopo la finale vinta a tavolino per l’infortunio dell’argentino Camilo Ugo Carabelli, succedendo così nell’albo d’oro all’indiano Sumit Nagal, unico straniero ad essersi aggiudicato il trofeo dopo la scia azzurra dei primi tre anni.