© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via i Playoff di Promozione umbra, con i quarti di finale nel weekend, si parte domenica con i Babadook, mentre scenderà in campo lunedì il Basket Contigliano per gara 1: entrambe impegnate in trasferta.Dopo il quinto posto finale di Contigliano, con la quarta piazza sfumata per un soffio, e quindi anche il fattore campo, affronterà il Soriano in una delle sfide più equilibrate del tabellone. Nella stagione regolare, in entrambe le sfide ad avere la meglio sono stati gli uomini di Brunelli, che a partire da Lunedì tenteranno di espugnare Soriano nel Cimino un'altra volta. Si parte lunedì per gara 1 alle 21.15, poi la serie tornerà a Contigliano il 3 maggio, mentre l'eventuale gara 3 a Soriano il 13 maggio.Parte domenica la post season dei Babadook&Friends attesi nella tana della capolista, la Virtus Bastia. L'incrocio sulla carta sembrerebbe tra più agevoli, tra la prima e l'ottava della griglia, invece la formazione di Marchione, centrata la qualificazione dopo una buona striscia di risultati consecutivi, ha dimostrato che al completo è un cliente difficile per chiunque, con Bastia che fu la prima a cadere nel fortino del PalaItis. Si parte domenica per gara 1, al seguito ci saranno numerosi sostenitore per la compagine reatina, poi la serie si sposterà a Rieti il 5 maggio, mentre l'eventuale bella in Umbria il 12 maggio.Per Contigliano e Babadook l'obiettivo è chiaro, il passaggio del turno, per poi ritrovarsi il 18-19 maggio per le Final Four a Ponte San Giovanni.