RIETI - Leonardo Rossi ricomincia dal giallo e il nero dei B&F Sport, in Promozione. Il centrocampista reatino, classe Duemila, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Rieti dove ha fatto tutta la trafila (dalla Scuola calcio alla juniores) ed è reduce da una doppia esperienza lontano da casa, con la Berretti e l'Under 17 della Sambenedettese prima e la Primavera della Salernitana poi, sempre in C.Reduce da un infortunio che da metà giugno lo ha tenuto lontano dai campi per cinque mesi, Rossi è di nuovo in rampa di lancio: dalla Promozione per provare a risalire nuovamente la china e tentare di tornare in un club professionistico. L'accordo tra Rossi e il direttore sportivo dei B&F Sport Gianluca Fabiani è stato raggiunto nella giornata di ieri e già domenica, in occasione della sfida del "Gudini" (ore 11) contro il Nomentum, il centrocampista è a completa disposizione del tecnico che potrebbe concedergli l'esordio.Per Leonardo Rossi, peraltro, i fratelli Fbaiani rappresentano uno dei suoi primi ricordi "calcistici" d'infanzia: all'età di 4 anni, infatti, il piccolo Leo seguiva quotidianamente gli allenamenti di quel Rieti targato-Pirozzi che da lì a poco avrebbe conquistato la storica promozione in C2, nel quale giocavano sia Gianluca, che Costantino.Pallone sotto braccio e ciucciotto tra le labbra, Leonardo Rossi accompagnato allo stadio da papà Fabio e mamma Cristina, non si perdeva un allenamento, fino a diventare la mascotte della squadra: in più d'un'occasione infatti, gli venne concesso di dare il calcio d'inizio alle partite, compresa quel Rieti-Latina - spareggio playout - che valse la permanenza in C. Quando il calcio è nel dna.