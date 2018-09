© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un incontro per approfondire il tema delle norme giuridiche e delle tutele riguardanti i soggetti diversamente abili e i loro familiari, con particolare attenzione al mondo dello sport inteso quale veicolo di inclusione e teso ad affermare la funzione sociale dell’avvocatura.A organizzare l’evento «Diversamente abili ugualmente atleti» - 2 ottobre all’Auditorium Varrone (ore 14-19) - è stata la sezione reatina dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati presieduta da Francesco Colapaoli, in collaborazione con il Coni provinciale nell’ambito di un progetto della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, che sarà ospitato a Rieti e in moltissime altre città italiane.Tra i relatori Antonio De Angelis, segretario nazionale Aiga, e Massimo Rolla, membro del dipartimento di diritto sportivo fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, ai quali si affiancheranno quelli del Coni (Luciano Pistolesi), dell’Asl (Paolo Anibaldi), di Special Olympics (Marco Giunio De Sanctis) e di altre associazioni locali. Manifestazione pubblica, aperta alla partecipazione dei cittadini, e accreditata dal Consiglio dell’ordine.