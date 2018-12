RIETI - E’ una sentenza rivoluzionaria, arrivata a sorpresa per gli oltre 400 avvocati reatini chiamati, dal 21 al 23 gennaio, a rinnovare il direttivo del Consiglio dell’ordine, e destinata a sconvolgere candidature e alleanze già decise.



Le sezioni unite civili della Cassazione hanno infatti stabilito che non si può essere eletti dopo aver ricoperto per due mandati consecutivi la carica di consigliere dell’Ordine.



La questione riguarda direttamente alcuni componenti del direttivo uscente, come il presidente Luca Conti, Gianluca Coppo e Luca Chiattelli, pronti a conquistare un terzo mandato che ora appare in bilico.



La sentenza ha al momento rotto alleanze consolidate e fatto avanzare nuove candidature.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 30 DICEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA