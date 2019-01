RIETI - Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli avvocati (al voto 374 su 450 iscritti all’albo, ampia la rappresentanza giovanile) successo pieno per la lista “Uniti per l’avvocatura”, guidata da Attilio Ferri che con le 199 preferenze ottenute si accinge ora a guidare il direttivo per i prossimi quattro anni succedendo a Luca Conti, presidente uscente, appiedato da una sentenza delle sezioni unite della Cassazione che ha bocciato la possibilità del terzo mandato consecutivo.



L'avvocato Attilio Ferri dovrà però dimettersi dalla guida del consiglio distrettuale di disciplina del Lazio dove era stato designato lo scorso anno.



