Avis, emergenza sangue in ospedale

Lunedì 28 Giugno 2021, 16:13

RIETI - Emergenza sangue A positivo e 0 positivo. In una nota l’Avis di Rieti, torna a chiedere «un grande aiuto per il nostro ospedale de Lellis che chiede di attivarci per chiamare alla donazione di sangue i nostri cittadini.

Le nostre donatrici e i nostri sonatori sono già stati allertati ma in questo critico momento è necessario a sensibilizzare tutti. Ricordo - si legge nella nota dell’Avis - che si può donare in ospedale dalla mattina alle 8 dal lunedì al sabato.

Per donare bisogna andare a digiuno ma un té o un caffè sono consentiti. Bisogna portare con se al centro con un documento e la tessera sanitaria».