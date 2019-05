© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Potrebbe essere lo "Scopigno" il teatro dello spareggio-promozione tra Avellino e Lanusei, che oggi hanno concluso la regular season appaiate in testa a quota 83 dopo le rispettive vittorie contro Latina (2-0 al Francioni) e Lupa Roma (2-1 in pieno recupero).Non appena il "testa a testa" è diventato ufficiale, tra gli addetti ai lavori è immediatamente scattato il tam tam delle ipotesi e considerando che il Lanusei sarà in ogni modo costretto a tornare sulla terra ferma sfruttando lo scalo aereo di Fiumicino e che approssimativamente i chilometri che dividono il centro Italia da Avellino sono più o meno gli stessi che percorreranno gli isolani, ecco che lo stadio reatino è diventato subito il primo della lista, anche in considerazione del fatto che la stagione del Rieti è praticamente conclusa. E a conferma di questa ipotesi, le parole del consigliere Roberto Donati, il quale spiega che «Ci è stato chiesto nei giorni scorsi, ma poi dovranno fare una valutazione generale nelle prossime ore».Le altre sedi papabili sono il "Rocchi" di Viterbo, che mercoledì 8 però ospiterà la gara di ritorno della Coppa Italia di C tra i gialloblù e il Monza e che da un punto di vista logistico-organizzativo potrebbe non supportare due eventi di quella portata con così poco tempo a disposizione e il "Francioni" di Latina, ma le difficoltà incontrate già oggi per gestire la sfida di campionato contro i pontini, sembra in qualche modo far propendere più per le prime due, con Rieti in testa. Risalendo invece lo Scarpone di qualche chilometro, non è da escludere il "Picchi" di Livorno.