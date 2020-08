Auto in fiamme lungo la Salto-Cicolana: strada chiusa

RIETI - Auto in fiamme lungo la strada regionale 578 Salto-Cicolana tra le canalizzazioni per Capradosso e Petrella Salto. Improvvisamente, mentre porcedeva in direzione Rieti, il conducente di un'auto, una Citroen, ha visto del fumo fuoriuscire dal vano motore.

Immediatamente si è portato sul lato della carreggiata ma subito sono poi divampate le fiamme nella parte anteriore del veicolo costringendo il conducente ad allontanarsi. Alcuni passanti hanno aiutato l'uomo tentando, con mezzi di fortuna, di spegnere le fiamme che però in poco tempo hanno bruciato il motore e l'alloggio anteriore del veicolo.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti che hanno spento le fiamme, i carabinieri-forestali di Petrella Salto e una pattuglia della Polizia stradale. Strada temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA