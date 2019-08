Minorenni romani in vacanza rubano l'auto a famiglia di terremotati di Amatrice

Ultimo aggiornamento: 13:59

Minorenni di Roma catturati dopo il furto dell'auto di un terremotato di Amatrice. I due ragazzi sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cittaducale mentre si trovavano su un'Opel Agila rubata poco prima nella frazione di Torrita di Amatrice.Già dalle prime ore della mattina del 16 agosto, in Amatrice, gli uomini del IV Battaglione Carabinieri Veneto, in sostegno ai Carabinieri territoriali nelle zone terremotate, avevano dato inizio alle ricerche di un veicolo rubato durante la notte nella frazione di Torrita.Le ricerche, con l'aiuto dei Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Amatrice, terminavano alle 10.30 quando i due reparti riuscivano a intercettare il veicolo proprio nella frazione di Torrita. A bordo due ragazzi romani in villeggiatura nel territorio amatriciano.I due, che hanno confessato di aver rubato l’auto per andare a comprare le sigarette, sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente e di una roncola.Gli incensurati sono stati accompagnati alla stazione dei carabinieri e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma essendo trascorsa la flagranza. Dovranno rispondere del reato di ricettazione in concorso e di guida senza patente. L’autovettura è stata quindi restituita al proprietario.