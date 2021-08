Mercoledì 4 Agosto 2021, 19:46

RIETI - Ore 19.20. Ponte Romano. Sembra Manhattan. Quattro auto parcheggiate sui lati. Spazio al centro appena per le auto che vengono da San Francesco o che vanno in via della Verdura.

Il passaggio di una Volante ddella Polizia sblocca la situazione, dopo che si era creato un ingorgo inestricabile, con le auto ferme che non risucivano più ad andare avanti o indietro.