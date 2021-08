Rieti, le auto Pagani sfilano a Rieti

Domenica 29 Agosto 2021, 18:11

RIETI - Precedute da una staffetta della polizia stradale, sono transitati stamane in centro storico a Rieti - passando per Terminillo e poi fino al pranzo all'Abbazia di San Pastore, a Greccio - i bellissimi modelli delle auto Pagani, il marchio di lusso fondato negli anni Novanta da Horacio Pagani nel cuore della Motor Valley italiana, a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena.



I partecipanti all'evento Pagani hanno raggiunto piazza Vittorio Emanuele II circondati e fotografati dagli sguardi di decine di curiosi e appassionati (precedendo l'arrivo delle auto storiche della quinta tappa del Circuito Asi Giovani 2021), per poi proseguire lungo la tappa reatina del loro tour nazionale.