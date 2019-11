RIETI - Incidente in via Rosatelli, all'altezza del nuovo hangar dell'aereoporto. Una Ford Fiesta condotta da un giovane reatino nell'affrontare la curva ha sbandato e finendo sul marciapiede, che ha fatto da leva, si è capottata.



L'auto ha fermato la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente illeso, anche se sotto shock, il giovane che era alla guida.



Sul posto una pattuglia della Polizia municipale. L'incidente favorito anche dal fondo stradale scivoloso e dalla velocità non proprio appropriata del mezzo. In quel punto esiste infatti il limite dei 30 chilometri orari.



Traffico rallentato per consentite di liberare la carreggiata, con i mezzi che procedono a senso unico alternato. Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA