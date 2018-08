RIETI - Auto in fiamme lungo la tratta stradale Ponzano-Soratte nel territorio in provincia di Rieti dove un'autovettura alimentata a gas Gpl è andata in fiamme. Il mezzo, che procedeva in direzione Orte, all'altezza del chilometro 512 è andato improvvisamente in panne a causa, probabilmente, di un surriscaldamento.



In pochi istanti si sono alimentate le fiamme che il conducente del mezzo non è riuscito a contenere. Ben presto le lingue di fuoco hanno avvolto l'autovettura tra l'apprensione dei conducenti dei mezzi in transito in quel momento.



Sul posto è prontamente intervenuta una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento sabino di Poggio Mirteto che, non senza rischi, a causa della criticità dello scenario incidentale, ha proceduto allo spegnimento dell'auto in fiamme ripristinando poi il normale flusso veicolare lungo la tratta stradale.



Presente in posto dai primi momenti anche la Polizia di Stato per regolare la viabilità autostradale, alla fine dell'intervento per fortuna non si sono registrati feriti tra gli occupanti dell'auto.

Venerdì 17 Agosto 2018



