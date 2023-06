Sbaglia corsia di marcia e resta incastrato nel cordolo divisorio: traffico bloccato all'ospedale de Lellis

RIETI - Anziano sbaglia corsia rimanendo con il proprio veicolo bloccato a cavallo del cordolo di cemento armato che separa le corsie di marcia.

Momenti concitati all’ospedale de Lellis di Rieti per rimuovere rapidamente il veicolo che – rimasto bloccato e impossibilitato a procedere - ha temporaneamente interrotto il transito anche dei mezzi ospedalieri.

Per sgombrare la corsia dall’automezzo è subito intervenuto il personale di vigilanza dell’Italpol che si è rimboccato le maniche per sollevare di peso l’autovettura e rimetterla in carreggiata. Il 95enne, preso da un momento di panico, è stato accompagnato a scopo precauzionale all’interno della struttura ospedaliera.