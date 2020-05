Auto si ribalta è trancia tubo del gas a Porta Romana

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti questa notte alle ore 2.30 in Via Porta Romana a causa di un incidente stradale che ha vista coinvolta una sola autovettura che, oltre a rovesciarsi su di una fiancata, urtava rompendola anche l'adduzione del gas metano di una delle abitazioni.



Arrivati prontamente in posto i Pompieri della sede centrale mettevano in sicurezza sia l'auto, attraverso il distacco della tensione dalla batteria, che il tubo tranciato dalla vettura incidentata tamponando anche la fuoriuscita del gas.



Per l'occupante dell'auto, alla fine delle operazioni di soccorso, solo un grande spavento. Presenti in posto dai primi momenti i Sanitari del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.