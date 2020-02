RIETI - Nessuno stop agli aumenti delle tariffe pubblicitarie su cartelloni e simili, come richiesto dagli operatori del settore.



A quanto apprende Il Messaggero, tuttavia, il sindaco Antonio Cicchetti e l’assessore al Bilancio Claudio Valentini starebbero lavorando alla possibilità di rinviare al 31 marzo il pagamento della prima rata, in modo da dilazionare i tempi del balzello ed evitare ai pubblicitari il pagamento delle relative sanzioni.



