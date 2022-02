Il Cantalice non esce dal tunnel: 3-1 per l'Atletico Lodigiani. Panfilo: «Approccio sbagliato, serve di più dai senior»

RIETI - Il Cantalice va ancora ko: sul campo dell’Atletico Lodigiani termina 3-1. Sempre più in salita il percorso dei biancorossi, la vittoria sembra ormai un tabù.

La gara

Reatini che si presentano alla gara senza gli infortunati Agnesi, Gunnella e Santarelli, Pezzotti squalificato ma al suo posto torna Mostarda dopo aver scontato una giornata di squalifica.

Pronti via e al 15’ è già 3-0 per i padroni di casa: due azioni da corner e un rigore concesso per fallo di mano portano il tris dell’Atletico. Il Cantalice scende in campo con troppa leggerezza. Intorno alla metà della prima frazione un altro rigore, questa volta viene concesso al Cantalice: Monaco dal dischetto non sbaglia e torna al gol. Sul finire della prima frazione altro rigore per i romani ma questa volta calciano fuori.

Nella ripresa l’Atletico si chiude dietro e il Cantalice non riesce a trovare gli spazi per riprendere la gara. Nei 15 minuti finali i reatini hanno giocato in superiorità numerica vista l'espulsione di un giocatore romano, ma non ne hanno approfittato.

Le dichiarazioni

Il presidente Franco Panfilo: «È scesa in campo una squadra che non aveva intenzione di salvarsi, poi abbiamo cercato di riprenderla ma è stato troppo tardi. Tanti giovani hanno dato il loro massimo e si é visto, serve di più dal resto della squadra».