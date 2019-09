RIETI - L’Atletico Cantalice al debutto in Coppa Lazio di Seconda Categoria sbanca il Comunale di Casperia vincendo 4 a 2, risultato questo che, in virtù del 2 a 1 con il quale Cittareale aveva battuto, domenica scorsa, i rossoverdi di Federico Chini, colloca i ragazzi di mister Cervelli al primo posto nel mini girone.



Domenica prossima alle 15.30 a Cantalice, all’Atletico basterà un pari nello scontro decisivo contro Cittareale per accedere agli ottavi di Coppa.

LA CRONACA

Partita dalle mille emozioni al Comunale di Casperia dove la differenza l’ha fatta la stella Benard Umoru (nella foto in azione), il 23enne di Cantalice autore di una tripletta e un assist. Dieci minuti e gli ospiti sono subito avanti grazie ad un colpo di testa di Umoru che insacca alle spalle di Sciarra un lancio su una punizione battuta da Dante. Immediata la reazione del Casperia che 4 minuti più tradi trova il pareggio con capitan Benzi il quale in mezza acrobazia ribadisce in gol una respinta del portiere D’Arcangelo. Al 21’ è sempre Umoru protagonista con una giocata sul lato corto dell’area avversaria e un passaggio per Caperna che calcia a botta sicura per il 2 a 1 ospite. Passano appena due minuti e Cantalice va sul 3 a 1 con Umoru che addomestica la palla sulla tre quarti e si invola verso la porta difesa da Sciarra e insacca sull’uscita del portiere. Un uno-due che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma il Casperia trova testa ed energie per una reazione con Benzi a calciare in porta e il subentrato portiere Petrollini pronto alla parata in angolo, e sul finale di tempo Cianciarulo accorcia le distanze riaprendo la gara con un destro sotto misura da azione di calcio d’angolo.

Inizia la ripresa e al 52’ l’arbitro D’Orazi vede un fallo di mano in area e concede un contestato (dai padroni di casa) penalty agli ospiti. Sul dischetto va Dante che angola il tiro ma il portiere Sciarra intuisce e respinge il tiro. Dopo una decina di minuti è però il solito Umoru che con un gol fotocopia rispetto alla sua seconda marcatura, fa tripletta e chiude la gara.



COMMENTI MISTER

Federico Chini (Casperia): «Partita difficile affrontata non al completo. Abbiamo commesso alcuni errori che dobbiamo assolutamente correggere e in fretta per farci trovare pronti al debutto in campionato il prossimo 5 ottobre nella trasferta di Fiamignano».

Giampaolo Cervelli (Atletico Cantalice): «Una gara equilibrata su un campo non facile fin quando non si è acceso Umoru poi le cose si sono messe bene per noi. Ora subito testa a domenica con un’alta partita difficile e da non sottovalutare anche se a noi basta un pari per qualificarci».



IL TABELLINO

Fcd Casperia: Sciarra (78’ Sellitri), De Angelis, Fiori, Flamini (71’ Iannarella), Filipponi, Colletti, Cocchi (71’ Sapora), Benzi (71 Orsini), Filippi, Sagoleo, Cinciarulo (71’ Guarino). All. Chini

Asd Atletico Cantalice: D’Arcangelo (15’ Petrollini), Provaroni, Patacchiola M, Di Battista, Patacchiola L, Ciogli, Umoru (84’ Testa), Dante, Piergallini (80’ Cervelli), Caperna (90’ Dini), Eleuteri (56’ Beccarini L). A disp. Cantonetti, Dionisi, Dini, Testa, Cervelli, Monaco, Beccarini M.. All. Cervelli

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Reti: 10’ Umoru (AC), 14’ Benzi (C), 21’ Caperna (AC), 23’ Umoru (AC), 45’ Cinciarulo (C), 63’ Umoru (AC).

Note: angoli 2-5

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA