RIETI - «Secondo alcune segnalazioni ricevute nelle ultime ore - informa una note dell'Ater di Rieti - alcune persone si sarebbero presentate presso diverse abitazioni fingendosi personale Ater e annunciando fantomatici ‘accertamenti’. A tal proposito, l’Ater di Rieti comunica che non si tratta di propri dipendenti.



L’Azienda ricorda, inoltre, che chiunque si presenti a domicilio per conto di Ater Rieti deve essere munito di tesserino di riconoscimento. Si invitano tutti coloro che dovessero ricevere delle visite presso le proprie abitazioni a non aprire e, più in generale anche per il futuro, a controllare sempre la presenza del cartellino di riconoscimento e, per ulteriore scrupolo, a contattare la sede dell’Ater di Rieti (telefono 0746-25601) per verificare se effettivamente è stato inviato personale dell’Azienda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA