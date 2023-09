Associazione Riattivati: al via ieri il nuovo tour guidato “Rieti Svelata”

RIETI – Ha preso il via ieri pomeriggio “Rieti Svelata”, il nuovo tour guidato a cura dell’Associazione Culturale Riattivati che, dopo il successo dei progetti “Medievalis Riscoperta” e “Voci dal Risorgimento”, ha deciso di scommettere ancora una volta sulla forza della tecnologia.

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di far conoscere luoghi affascinanti ma non sempre accessibili del centro storico di Rieti, punta a coinvolgere cittadini e turisti non soltanto tramite una tradizionale esposizione degli aspetti storico-artistici di questi beni, ma anche attraverso un’esperienza di visita virtuale degli interni, resa possibile grazie ad inediti contenuti video fruibili per mezzo di visori e smartphone.

L’evento, in programma anche oggi e domani alle ore 18:00 durante la Fiera Mondiale del Peperoncino, partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e toccherà le seguenti tappe: Palazzo Comunale, Teatro Flavio Vespasiano, Palazzo Fabri-Potenziani, Palazzo Vincentini e Palazzo Sanizi.

Per partecipare, è necessario prenotarsi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rieti-svelata-703147201207 oppure consultare il sito web www.riattivati.org.

«Il tour “Rieti Svelata” desidera coniugare conoscenza e innovazione, permettendo ai visitatori di scoprire in un’unica occasione i palazzi storici più rappresentativi del capoluogo – spiega l’associazione “Riattivati” – Questo percorso guidato rafforza la nostra volontà di valorizzare il patrimonio culturale locale, aggiungendosi ad altri progetti già consolidati e apprezzati».