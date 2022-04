Sabato 30 Aprile 2022, 00:10

RIETI - La vicenda Asm continua a tenere banco. «Più che di ripubblicizzazione – attacca il candidato del centrosinistra Simone Petrangeli – è il caso di parlare di ricomplicazione in quanto la mancata liquidazione del socio privato rende il percorso assolutamente non concluso e incerto. Come su altri fronti anche in questo caso l’amministrazione preferisce gli annunci alla risoluzione dei problemi. Si prospetta una disputa giudiziaria lunga che non aiuterà di certo il rilancio dell’azienda. Adesso, peraltro, ci aspettiamo la nomina di un amministratore unico, come dispone la legge in caso di società in house».

Sulla stessa scia il commento del capogruppo Pd Alessandro Mezzetti. «L’operazione certifica – dice – il fallimento della vendita delle farmacie il cui provento doveva servire per liquidare il socio privato. C’è tanta approssimazione, senza parlare dei possibili danni contabili per il Comune. Siamo contenti per i lavoratori, ma vorremmo sapere perché non si è raggiunto un accordo con il socio privato».

La giunta. Di altro avviso la giunta comunale. «L’amministrazione – scrivono in una nota il sindaco Antonio Cicchetti, il suo vice Daniele Sinibaldi e l’assessore al Bilancio Claudio Valentini – segna un risultato importante e mantiene una promessa nei confronti della città: Asm ha un solo socio pubblico. Il Comune si farà ora parte diligente per un’equa valutazione delle quote, chiedendo al Tribunale di Rieti di stabilirne il valore a tutela tanto dell’interesse pubblico quanto del legittimo interesse del socio privato uscente».

La nota non dice però – come svelato da Il Messaggero – che il socio privato Azimut era stato “escluso” dall’azienda municipalizzata dopo il mancato accordo economico. La giunta comunale tuttavia esprime «apprezzamento per l’accettazione della nomina nel consiglio di amministrazione di Silvio Gherardi, manager di indiscussa e riconosciuta qualità che rappresenterà un valore aggiunto in termini di professionalità nel percorso volto a ridisegnare la struttura e le funzioni della nuova Asm».

Gli obiettivi. Ed ecco quali sarebbero ora gli obiettivi di Palazzo di Città: «Oggi Asm, con il solo socio pubblico, può avviarsi verso prospettive di crescita e rafforzamento che la porteranno a diventare una vera multiservizi e a incrementare la quantità dei servizi prestati alla città e a migliorarne la qualità». Nel frattempo, ieri l’assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo delle cariche con la conferma di Regnini a presidente e l’ingresso di Silvio Gherardi nel cda della società.

Antonio Bianco