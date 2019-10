RIETI - Si trasforma in un vero e proprio giallo la notizia – pubblicata ieri da Il Messaggero – dell’ipotesi di spostamento del capolinea Asm da piazza Cavour al capolinea Cotral adiacente la stazione di Rieti.



Il mistero è nato nel momento in cui l’azienda regionale dei trasporti ha detto che è da escludere che «l’area del capolinea dei bus Cotral presso la stazione ferroviaria sarà condivisa con altri operatori del trasporto pubblico locale. Non esiste inoltre alcun impegno di Cotral “a fare i lavori necessari” per ospitare altri mezzi presso i propri stalli».



Una presa di posizione netta che contrasta con le intenzioni di Comune e Asm.



