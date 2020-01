RIETI - L’Asl di Rieti archivia in via definitiva la pratica riguardante il dottor Vincenzo Rea, fino al maggio dello scorso anno direttore sanitario aziendale, poi dimissionato per «raggiunti limiti di età» dal direttore generale Marinella D’Innocenzo.



Un provvedimento che Rea non aveva digerito e contro il quale aveva proposto ricorso al giudice del lavoro, chiedendo il reintegro. Domanda mercoledì respinta dal giudice che ha invece riconosciuto la piena legittimità dell’operato della direzione generale della Asl.



