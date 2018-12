IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Sarà il tribunale di Rieti a decidere le sorti di una causa civile che vede cinque aziende sanitarie italiane – tra le quali quella reatina - citate in giudizio dall’Alba spa, agenzia somministratrice di lavoro temporaneo di Frosinone, che reclama un maxi risarcimento danni di 96 milioni di euro perché, a causa della revoca e del mancato pagamento di fatture certificate immesse regolarmente nel sistema regionale per i servizi prestati (2,3 milioni), motivata dai presunti debiti previdenziali accumulati con Inps e Inail dalla società nei confronti dei lavoratori, è andata incontro a una grave crisi economica, perdendo appalti e contratti.Due anni fa, in conseguenza di questa situazione, 23 ex interinali dell’Alba utilizzati in diversi settori della sanità, ottennero dal giudice un decreto ingiuntivo di 110 mila euro per gli arretrati, ma fu l’Asl a dover pagare.