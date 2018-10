RIETI - La Asl cerca un infermiere, precisamente un collaboratore professionale sanitario categoria D, si presentano in 2.574.



Succede a Rieti dove all'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato (dunque non per un posto fisso) hanno risposto in 2.574.



Per effettuare la prova scritta - primo step del concorso - servirà il salone grande del Consorzio industriale e servirà per tre giorni, il 16, 17 e 18 ottobre. Superato lo scritto ci sarà il colloquio, e infine l'agognato posto in corsia.



Servirà anche aumentare sensibilmente la capienza recittiva degli alberghi. Molti dei partecipanti al concorso arriveranno infatti da fuori provincia.