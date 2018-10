RIETI - A Rieti bisbigli rumorosi quanto un macigno che cade, a Roma interrogazioni presentate in Regione. L’assegnazione alla moglie, da parte del direttore sanitario della Asl di Rieti Vincenzo Rea, dell’incarico di riorganizzare l’area della riabilitazione non è passata né sotto silenzio, né inosservata.



Non solo in città. E se a Rieti si è registrato un diluvio su facebook, a Roma c’è chi ha preso carta e penna e ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Nicola Zingaretti e all’assessore alla Sanità, D’Amato.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA OGGI MARTEDI' 9 OTTOBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA