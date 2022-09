Asd Città di Rieti, Pasqualini e Parente per completare l'organico

RIETI - Con la chiusura, lo scorso venerdì, della campagna acquisti estiva, la società amarantoceleste Asd Città di Rieti 1936 si regala due nuovi arrivi. E’ stato infatti ufficializzato il tesseramento dell’attaccante romano, Marco Pasqualini e del centrocampista reatino, Manuel Parente. Intanto domenica 25 settembre alle ore 11 presso il Centro sportivo polivalente “Gudini” di via Fratelli Cervi a Rieti, si disputerà la prima amichevole contro l’Asd Cittaducale in vista del via ufficiale al Campionato di Prima categoria.

Giocatore di grande esperienza, Pasqualini, classe 1985, ha indossato le maglie della Nazionale under 15, Under 16 e Under 18 Dilettanti. Dal 2002 al 2010, ben 10 stagioni tutte in serie D (Albalonga, Atletico Cagliari, Lupa Frascati, Guidonia, Torgiano), per poi tornare nel cerchio delle “romane” sia in Promozione che in Eccellenza con le maglie del San Cesareo, Fiano Romano, Colleferro, Real Monterotondo Scalo, Vigor Perconti. Disponibile fin da subito per mister Fabiani, darà una marcia in più al reparto offensivo con maggiore incisività e mordente.

L’altro ingresso in maglia amarantoceleste è Manuel Parente, reatino doc classe 2001, proveniente dalla Fc Rieti Calcio con l’ultima stagione sportiva passata in Eccellenza con il Cantalice. Per il club reatino l’innesto in rosa di un giovane di grandi prospettive e indiscusso talento, in grado di mettere in campo un importante contributo in cabina di regia.

Soddisfazione è stata espressa dal Ds Emanuele Pezzotti e dal presidente Diego Leoncini per altri due importanti operazioni di mercato in entrata «che vanno a definire e determinare la solidità di una rosa altamente competitiva che saprà dare spettacolo in campo e davantia tutti i tifosi».